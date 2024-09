Riprende a Vecchiano il servizio del pedibus per accompagnare gli studenti a scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Dopo la positiva sperimentazione avviata nell'anno scolastico 2023/2024, lunedì 30 settembre 2024il via ail servzio del, promosso dal Comune diin collaborazione con l'Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi. “Si tratta di unsocio-educativo ed ecologico di accompagnamento collettivo di gruppi di alunni ed alunne lungo un percorso sicuro casa-; il funzionamento è proprio come unobus, con fermate e orari di partenza stabiliti: insieme ai compagni e le compagne si raggiunge laa piedi con una piacevole passeggiata, in sicurezza”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessora all’Ambiente e alla Partecipazione, Mina Canarini.