Perugia solo un pari in casa del Pescara Quanti rimpianti in riva all’Adriatico

(Di martedì 24 settembre 2024), 23 settembre 2024 –unper ilin quel di. Il posticipo del girone B di Serie C finisce a reti bianche. Nonostante una formazione rimaneggiata, il team di Formisano domina per larghi tratti indella capolista. Ma non riesce a trasformare in gol le tante occasioni. Formisano si affida alla coppia d’attacco Bacchin Polizzi per cercare di scardinare la difesa pescarese. Prima parte del match piatta, senza troppi sussulti. Nel secondo tempo cambia tutto, con ilche alza il baricentro e cerca la via del gol, senza trovarla. Il tabellino0-0(4-3-3): Plizzari 7; Pierozzi 6, Brosco 6, Pellacani 6 (1' st Mulè 6), Crialese 6; Valzania 6, Squizzato 5.5 (8' st Lonardi 6), Dagasso 6; Ferraris 5.5 (7' st Meazzi 6), Vergani 5.5 (33' st Tonin sv), Cangiano 6 (24' st Merola 6).