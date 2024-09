Oggi a Kabul un uccellino può cantare una ragazza no | il discorso di Meryl Streep all’Onu per i diritti della donne afgane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “Uno scoiattolo ha piùdi una donna afghana”. Lo ha detto l’attrice americana, intervenuta a un evento a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, dove ha parlatototale negazione di libertà edellesotto il nuovo regime dei Talebani. “Uno scoiattolo ha piùdi unain Afghanistan, perché i parchi pubblici sono stati chiusi ae ragazze dai Talebani. Un uccello può, unainvece non può, una donna non può in pubblico”, ha detto l’attrice, vincitrice di 3 Oscar e 9 Golden Globe.