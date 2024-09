Milan Gabbia | Ho ricevuto tanto affetto ora testa al Lecce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Sono molto felice, ieri è stato un giorno molto bello, hoda parte dei tifosi e dai compagni di squadra, ma da oggi siamo concentrati sulla gara di venerdì“. Sono queste le parole del difensore del, Matteo, riguardo la rete che ha portato i rossoneri a vincere il derby della Madonnina contro l’Inter. “La storia dei miei gol con ilè sempre stata particolare, non sono mai state reti che hanno portato alla vittoria, ma quello dell’altra sera me lo sono goduto tutto ed è stato bello far festa con i tifosi“, le parole del difensore rossonero ai microfoni di Sky. Un gol importante anche per Fonseca e tutta la squadra.