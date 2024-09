Lorenzetti il Polittico con le valigie Parte per New York e torna a giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Guarda le casse che custodiscono i cinque pannelli deldelcon una "certa apprensione". Oggi partiranno alla volta di Newe per lui che quell’opera la custodisce in Pieve con la massima cura, è un momento particolare. Ma don Alvaro Bardelli sa che la "certezza della conservazione e le misure di sicurezza a tutela del capolavoro sono più che assicurate dai professionisti del Metropolitan Museum". Respira e sorride: oggi quelle casse così preziose "voleranno" sull’Oceano. Destinazione: Met, nel cuore della Grande Mela. Qui le porte della prestigiosa Galleria si apriranno il 16 ottobre per presentare al mondo i capolavori della pittura senese del Trecento. E ildi Pietroavrà un posto di primo piano: sarà lo snodo centrale del percorso espositivo. Così fino al 26 gennaio.