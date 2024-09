Lo shopping hi-tech | arriva il camerino virtuale per provare gli abiti e poi decidere Ecco l’app

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 – Si chiama “Viton“licazione pisana, realizzata nell’ambito del progetto europeo “Clever“, che ha creato grazie agli sforzi del Cnit e della Sant’Anna unche sarà presentato in anteprima all’Internet Festival, dal 10 al 13 ottobre a Pisa. Il funzionamento è semplice: attraverso una telecamera e uno schermo un utente può, anche da casa propria, i vestiti presenti in ogni negozio del mondo che aderisce al progetto. Un modo per il consumatore di valutare un abito a distanza prima di aggiungerlo al carrello della spesadi un negozio online o di effettuare gli acquisti nei locali commerciali.