L’incubo di un’altra Gaza Unifil sotto le bombe L’escalation può avere conseguenze devastanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Dal bunker della base militare delle Nazioni Unite di Naqura, nell’estremo sud del Libano, e nel mezzo della battaglia tra Hezbollah e Israele, Andrea Tenenti, portavoce di– il contingente presente in Libano dal 2006 e del quale fanno parte anche mille soldati italiani – non nasconde la “grave preoccupazione per la sicurezza dei civili nel sud del Libano: questa situazione è la peggiore da 11 mesi, sono quasi 24 ore che siamobombardamenti. Il nostro contingente ha 10mila soldati da 49 Paesi diversi, schierati in basi attorno alla “blue line“, quindi nelle zone che vengono bombardate. Ovviamente noi non siamo il target dei bombardamenti, però il rischio c’è sempre”. Ma il rischio è soprattutto per i civili. “Secondo quanto riportato dalle autorità libanesi –linea Tenenti – centinaia di persone sono state uccise.