Le beauty icons - di tutte le generazioni - più belle unite dal rossetto rosso per un messaggio di empowerment e sorellanza

(Di martedì 24 settembre 2024) Parigi, fine estate, Place de l’Opéra. All’alba della Paris Fashion Week va in scena l’evento di L’Oréal Paris Le Défilé 2024. Una sfilata costellata di star, ovvero le ambassador della maison specializzata in prodotti per il trucco e lazza, capitanate dalla top model Kendall Jenner. Insieme a lei, insolitamente bionda, ci sono Cara Delevingne, Camila Cabello, Heidi Klum e molte altre beauties. Senza dimenticare le queen indiscusse della chioma argento (e del makeup che la valorizza al massimo) Andie MacDowell e Jane Fonda.