Lautaro Martinez a secco | divario con un anno fa Udine nuovo obiettivo! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024)è ancora a caccia del primo gol stagionale: adesso diventa l’se la vittima nel mirino. TuttoSport mette in evidenza le differenze con l’ultima stagione dell’argentino. SFIDA RINNOVATA – L’Intera macchina Inter dà l’impressione di avere qualcosa all’interno che si è inceppato. Forse si tratta di uno dei meccanismi a centrocampo, oppure di rallentamenti dovuti a stanchezza, o ancora della principale forza motrice che si è arrestata. In quest’ultimo caso non si può non pensare a, ancora adopo sei partite (di cui una – quella contro il Lecce – non disputata). In molti speravano che il derby di domenica scorsa potesse essere il momento giusto per sbloccarsi, ma nulla: contro il Milan il ‘Toro’ ha collezionato solo un assist.