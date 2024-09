L' argilla di Valentino Lazaro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Al suo arrivo a Milano – nella Milano nerazzurra, il primo luglio del 2019 – c’era un misto di curiosità e ottimismo. Su quel nome e cognome che sembravano italiani ma italiani non erano, che riecheggiavano Sud America ma che con il Sud America non avevano nulla a che fare,, un bel po’ di tifosi dell'Inter si erano sfregati le mani. Rarità farlo per un austriaco, almeno dopo l’eclissi del Wunderteam. Avevano considerato l’ipotesi che quel giocatore velocissimo, dal dribbling esondante e capace di calciare parecchio bene, oltre che a giocare sia sulla destra che sulla sinistra, potesse essere l’esterno del futuro e perché no del presente. S’erano deliziati a vedere le sue giocate berlinesi e raffinate su YouTube. Una dietro all’altra. E per minuti, molti minuti.