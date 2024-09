L’Arezzo Primavera cade in casa contro il Napoli | sconfitta 1-2

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 24 settembre 2024) Domenica 22,è scesa in campo per la prima partitalinga della stagione, affrontando il. Dopo soli 18 minuti, la squadra ospite è passata in vantaggio grazie alla rete di Gianfico. Le amaranto hanno provato a reagire nel primo tempo, ma sono andate al riposo sotto di un gol. Nella ripresa,ha continuato a cercare il pareggio, ma la situazione si è complicata al 69?, quando Gianfico ha firmato la doppietta, portando ilsul 2-0.ha accorciato le distanze all’86’ con un rigore trasformato da Balducci. Nonostante gli sforzi finali, le cittine di Mister Gori non sono riuscite a pareggiare, rimanendo con 0 punti in classifica. L'articoloinil1-2 proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.