Inter senza Barella dimostra ciò che finora è mancato | un fattore

(Di martedì 24 settembre 2024) L’dovrà fare a meno di Nicolò, per varie settimane, a causa di una distrazione al retto femorale della coscia destra. Ora è il momento dire il valore della rosa, in specie in termini di sua profondità. LA NOTIZIA – L’non avrà Nicolòalmeno per le prossime 3 gare della stagione. Il calciatore nerazzurro, alle prese con una distrazione al retto femorale della coscia destra, salterà le seguenti sfide: Udinese, in Serie A; Stella Rossa, in Champions League; Torino, in Serie A. Il centrocampista sardo proverà a recuperare per la prima sfida successiva alla sosta per le Nazionali, ossia quella contro la Roma di Ivan Juri?. In questo contesto, diventa inevitabile pensare all’esigenza di poter disporre di un Davide Frattesi in grado di sostituirlo a dovere nell’arco dei 90 minuti.