Il Napoli di Conte Caprile | parla Stefano Sorrentino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto l’ex portiere. Di seguito le sue parole. “Turnover?non ne cambierà undici su undici, perché un po’ lo conosco il mister. Certo mancherà Meret e quello è un cambio obbligato, ma per il resto non credo che cambierà totalmente pelle. Non dimentichiamoci che per illa Coppa Italia è un obiettivo principale, perché non ha le coppe europee. Secondo me portarsi a casa trofei ti aiuta a crescere, a trovare continuità e fiducia, bisogna sempre giocare per vincere ogni competizione. Credo che al di là del resto del turnover, Raspadori possa trovare spazio in questa competizione perché ha qualità e merita la fiducia del mister”.? Ho avuto la fortuna ed il piacere di vederlo crescere da ragazzino, e spero di avergli insegnato qualcosa.