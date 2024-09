Il bomber Corazza unico sorriso | è a quota 100 in C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Picchio prova a leccarsi le ferite e ripartire dalle attuali poche certezze. Tra queste c’è il fiuto del gol mostrato ancora una volta dache, grazie al centro del momentaneo 1-1 siglato alla Lucchese, è potuto salire a3 gol in campionato in maglia bianconera. Bottino arricchito ulteriormente dalla quarta rete arrivata nel match della Coppa Italia di serie C nella sfida persa in trasferta contro l’Arezzo (2-1). Per rialzarsi l’Ascoli proverà ad aggrapparsi alle qualità e all’esperienza del suo terminale offensivo che in questa categoria si sta confermando ancora una volta un elemento sempre decisivo. Quella diè stata la sua prima gioia al Del Duca. Peccato che sia arrivata in un incontro che ha visto cadere il fortino dell’Ascoli, prima di domenica mai battuto in casa dalla Lucchese.