Harlequin Lady Gaga annuncia il nuovo album | cover e tracklist

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) Ieri sera attraverso dei post Instagram e la pubblicità su diversi megaschermi a Los Angeles e New York,hato l’uscita di un suoprogetto misterioso ‘LG 6.5’. I fan hanno subito pensato a un EP, in attesa delche vedrà la luce a inizio 2025. Poco fa la Germanotta ha pubblicato ladi, un disco che accompagnerà l’uscita di Joker Folie à Deux. Questovedrà la luce venerdì 27 settembre. Tredici pezzi da Good Morning a The Joker e That’s Life, ancora pochi giorni e potremo ascoltare, ladel disco.