Grande Fratello dopo la furiosa lite tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato arriva il confronto | Ho perso le staffe ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 24 settembre 2024) La terza puntata diha visto accendersi gli animi tra. I due protagonisti, in seguito alle nomination hanno battibeccato. Il tutto però è nato nel pomeriggio, prima della messa in onda, quando entrambi si trovavano chiusi in camera da letto. L’attore è sbottato contro il giovane dicendogli di non sopportare il suo tono di voce alto e il poco rispetto in Casa. In quel momentoaveva anche detto chiaramente che in puntata avrebbe nominatoproprio per questo suo modo di fare. Durante il momento delle nomination però qualcosa è cambiato.non ha nominatoma quest’ultimo invece ha nominato il primo dicendo: Nominoper un semplice fattore di conoscenza ed è la verità. Io di te so alcune cose ma vorrei conoscerne di più. Spesso sei in cucina. Pronta la replica del nominato: Sei falso e manipolatore.