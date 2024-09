Giraldi stupisce ancora Agli Europei è argento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Vittoriatorna a far parlare di sè. La quindicenne empolese, tesserata per il Padel Villanova, si è infatti messa al collo un’altra prestigiosa meda. Ai recenti campionatiandati in scena a Budapest in Ungheria, la stella nascente del padel italiano ha infatti vinto l’con la Nazionale azzurra Under 16, battuta soltanto in finale dalla Spagna. Un risultato che migliora il bronzo centrato due anni fa in Spagna a Valencia e va ad arricchire ulteriormente il bagalio di esperienze di, ormai stabilmente nel giro delle nazionali giovanili come dimostra anche la convocazioniultimi due mondiali andati in scena in Messico e Paraguay. In quest’ultimo si la giovane empolese si è fermata ai piedi del podio con le proprie compagne.