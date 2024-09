GF Michael interessato ad una concorrente | la dichiarazione in giardino

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo poco più di una settimana all’interno della casa del Grande Fratello 18, i concorrenti iniziano a prendere confidenza. La terza puntata andata in onda lunedì 23 settembre, ha catalizzato l’attenzione sulle prime cotte nate nella casa. Sebbene il conduttore Alfonso Signorini abbia chiarito che non si possa ancora parlare di sentimenti d’amore, ma più che altro di “giochi di seduzione”, è chiaro che per alcuni dei ragazzi gli animi si stanno riscaldando sempre più. Innegabile l’attrazione che Javier e Lorenzo, ad esempio, provano nei confronti della ballerina Shaila Gatta. L’ex velina infatti, è costantemente ammirata da entrambi i gieffini, completamente ammaliati dalla sua sensualità. Come un vero e proprio ciclone però, è entrata in gioco inserendosi perfettamente nelle dinamiche anche l’affascinante Helena, che si è avvicinata agli stessi concorrenti.