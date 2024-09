Genoa vs Sampdoria | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Il derby della Lanterna mette di fronte due squadre in cerca di continuità e tanta voglia di prevalere per poi affrontare la Roma nel turno successivo.vssi giocherà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Luigi Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime tre partite, a dimostrazione di un inizio di campionato poco convincente ed una classifica che ora li vede in zona retrocessione. Nel primo turno di Coppa Italia, invece, la truppa di Gilardino ha eliminato la Reggiana con un successo di misura. I blucerchiati se la passano ancora meno bene con il cambio di allenatore avvenuto di recente ed una classifica che li vede invischiati nella lotta per la salvezza piuttosto che per la promozione e il ritorno in A.