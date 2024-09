Frattamaggiore | sorpreso con la droga arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Scoperto laboratorio della: 19ennecon hashish e cocaina gli agenti del Commissariato di, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un gruppo di persone che, con fare guardingo, stava entrando in un appartamento sito in uno stabile di via Genuino. Preso atto di quanto accertato, i poliziotti si sono determinati ad effettuare un controllo presso l’abitazione in questione, in uso ad un uomo dove, all’interno di una stanza, hanno scoperto un laboratorio per il taglio ed il confezionamento della. Difatti, la successiva attività di ricerca ha consentito di rinvenire, ben occultati, 9 involucri di hashish del peso di 500 grammi circa, 14 involucri di cocaina del peso di 14 grammi circa, 4.