Firenze al via il Festival dell’Acqua 2024

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre – Con la plenaria nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a, ha preso il via il, uno fra i principali appuntamenti nazionali incentrati sui temi del servizio idrico. In programma dal 24 al 26 settembre in Fortezza da Basso, ideato e promosso da Utilitalia, ilè giunto all’ottava edizione, e nelè organizzato in collaborazione con Publiacqua e Confservizi Cispel Toscana. Saranno circa 220 i relatori, per una tre giorni di riflessioni e approfondimenti – 18 convegni tra sessioni plenarie ed eventi paralleli – con ospiti nazionali e internazionali per parlare di acqua, intesa come risorsa essenziale per la vita.