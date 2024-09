Femminicidio Giulia Cecchettin la lettera di Filippo Turetta ai genitori | Capirei se voleste rinnegarmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Venezia, 24 settembre 2024 – Trapela il contenuto di unascritta da, reo confesso dell’assassino di, ai. “e accetterei se voidimenticarmi ecome figlio, vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore. Non so se ho ancora il coraggio di guardarvi in faccia”. Laè agli atti del processo ed è stata pubblicata oggi dal sito del Corriere della Sera. Uno scritto inviato mentre era ancora nel carcere di Halle, dopo la cattura in Germania, a fine novembre 2023. E discrive: “Ho perso la persona più importante della mia vita, e questo per colpa mia. Mi merito tutto questo”.