Educazione alimentare | Superfood Kids al centro commerciale Campania i bambini imparano a mangiare sano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 24 settembre 2024) Marcianise.per i più piccoli. Giochi e quiz interattivi per imparare cosa e comee diventare così supereroi della nutrizione. Ildi Marcianise, in provincia di Caserta, spalanca le porte aicon iLab. Il prossimo appuntamento da non perdere si terrà sabato 28 settembre e domenica 29 dalle ore 15,30 alle 18,30 con l’iniziativa “”, nata con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza dell’alimentazione. Attraverso il cibo, infatti, otteniamo tutte le sostanze nutritive e l’energia necessarie per crescere sani, ed è fondamentale comprendere fin dall’infanzia i benefici di una dieta equilibrata.