È morta la mamma di Imma Battaglia Le lacrime di Eva Grimaldi | Più che una suocera sei stata per me una seconda madre quanto amore ci siamo donate

(Di martedì 24 settembre 2024)piange la morte dellaLuisa. L’attivista e compagna di Evaha condiviso un post affettuoso sui social. “Continua a volgere il tuo sguardo su di noi mammina mia, – scrive– qui oggitutti molto tristi Ma sono certa che lassù si sta preparando una festa meravigliosa per l’arrivo della grandissimaLuisa. Mi mancherai tantissimo, ma sono sicura che continuerò a sentirti sempre al mio fianco. Ti amo per sempre”. Commossa anche Evache ha voluto condividere con i suoi follower parole dolcissime per la signora Luisa: “Più che unaseiper me unacia vicenda, sono felice, fiera e orgogliosa di averti avuto nella mia Vita! Mi dicevi sempre di non piangereBeh oggi faccio un pò fatica ma ti prometto che ce la metterò tutta.