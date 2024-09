Cristina Mazzavillani Muti | Fanatismo green incuria e superficialità Così i fiumi esondano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)Una volta erano le persone innamorate della natura a vigilar suie a mantenerne puliti gli argini. Curavano meravigliosi orticelli, vicino all’acqua nella parte bassa degli argini. Una meraviglia! Tenevano pulito e drenato il terreno, facevano a gara tra loro a chi tenesse meglio il proprio orto! E usavano l’acqua del fiume per annaffiare le loro piante e ci tenevano che fosse pulita. Monitoravano quotidianamente lo stato del corso d’acqua. Erano davvero le prime sentinelle, costoro, e spesso abitavano nelle vicinanze del fiume stesso. E tutti godevano dello spettacolo di chilometri di terreno coltivato a ortaggi che poi venivano venduti ai vicini e molti nonni avevano il loro da fare passando l’ultima età in salute e soddisfatti per quell’impegno di cui andavano fieri ed era per loro un hobby che finiva con l’essere prezioso per tutti.