Come finisce il film Crimes of the Future | l’arte come disamina dell’umanità

(Di martedì 24 settembre 2024) Alla fine delof the, un contatto di Tenser all’interno dell’unità di polizia confessa che Timlin ha sostituito gli organi di Brecken per nascondere la deviazione nell’evoluzione umana al pubblico. Rattristato dalla morte di Brecken e Lang, Tenser informa la polizia che non intende più collaborare con loro, esprimendo approvazione per le credenze del gruppo evoluzionista. Nel finale, Tenser mangia un pezzo di plastica mentre guarda in camera, versando una lacrima e sorridendo quando finalmente la sedia che lo tortura smette di vibrare. Questo dopo che un’unità di polizia governativa cerca di usare Tenser per infiltrarsi in un gruppo di radicali evoluzionisti. Tenser, senza informare Caprice, incontra vari contatti attraverso spettacoli di arte biologica performativa, fino a raggiungere il nucleo degli evoluzionisti.