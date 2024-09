Cina innovazione spinge la competitività a lungo termine

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024) L’economia cinese continua a evidenziare un andamento contrastato a breve. I consumi restano deboli, con le vendite al dettaglio tramite i social media in aumento del 2,7% a luglio e l’indice dei prezzi al consumo in rialzo dello 0,5% su base annua (a/a). Lo sottolinea Jasmine Kang, Gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest spiegando che “il mercato immobiliare è ancora in difficoltà, ma i volumi delle compravendite di case usate hanno mostrato segnali di stabilizzazione dopo le recenti misure adottate. Intanto, la produzione industriale è cresciuta del 5,1% a/a, mentre le esportazioni e le importazioni totali sono salite a luglio del 6,5% a/a”.Trip.com ha pubblicato risultati positivi per il secondo trimestre 2024, con ricavi e utile operativo in aumento rispettivamente del 14% e del 19% a/a.