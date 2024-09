Cento anni di Marcello Mastroianni | un mito senza tempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Il 28 settembre 2024 avrebbe segnato il centesimo compleanno di uno degli attori più amati e iconici del cinema italiano:Mastroi. Con la sua espressione ironica e un fascino discreto, l’attore è rimasto impresso nell’immaginario collettivo come simbolo di un’epoca d’oro del cinema e dell’Italia stessa. In onore di questoversario, Repubblica gli rende omaggio con un libro celebrativo, “Mastroi100”, un volume ricco di testimonianze, saggi e interviste che raccontano la vita e la carriera del celebre attore. Mastroinon è stato solo un grande interprete, ma una vera e propria icona culturale, capace di rappresentare l’Italia del boom economico e di incarnare, con il suo stile inconfondibile, l’immagine di un paese in piena trasformazione.