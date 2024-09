Volpe nera in Valbrevenna Genova Ugo de Cresi | Avvistata per la prima volta le ipotesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 - Unain), immortalata da una fototrappola. Talmente rara da essere unica. Ne è convinto, dati alla mano, l’osservatore naturalista Ugo de. Lo stesso che l’anno scorso sempre in Liguria aveva scoperto un serpente a due teste.(o melanotica): cosa dice la scienza Intanto la conferma sul colore. “Non mi era mai capitato di osservare un esemplare così scuro - spiega al telefono a Quotidiano.net Ugo de-. Né con il trappolaggio né con foto dirette. Naturalmente per avere certezza di questo abbiamo eseguito comparazioni con altre immagini e video scattati dallo stesso strumento, una fototrappola con una buona qualità di ripresa e soprattutto che non falsa il rapporto cromatico. Nel mio archivio ho 42 documenti di questo tipo”.