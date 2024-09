Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio oggi generale dell’ONU presenti anche la meloni e tajani in primo piano la guerra di Israele con guterres chi parla di medioriente sull’orlo della catastrofe dopo l’escalation tra lo stato ebraico in Libano Israele stai tanto indagando sulla possibilità che ti è rimasto ucciso in un raid Gaza secondo i media locali interverrà al vertice sono anche dei rischi Vai da fermati non avevo ancora deciso se autorizzare l’Ucraina utilizzare i missili a lungo raggio in territorio Russo in Germania socialdemocratici di voi che strappano la vittoria in Brandeburgo soffiando il primo posto all’ultra destra in a e b f non vista lo storico risultato shot po’ tirare un sospiro di sollievo bene negli Stati Uniti la campagna presidenziale della Harris che in un singolo evento ha raccolto la cifra record ...