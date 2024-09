Suzuki Music Party le pagelle | Amadeus fuoriclasse 10 Ornella Vanoni icona eterna 9

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Doppio debutto per: il 22 settembre 2024 è destinato a passare alla storia come una data campale per il conduttore. Dopo venticinque anni di onorata carriera alla Rai, ha scelto di trasferirsi sul Nove. Ed è come essere a casa, nonostante tutto, nonostante si clicchi su un altro canale del telecomando. Perché? La risposta è scontata, forse: è un, a cui va il nostro dieci nelledel. Senza dimenticare l’iconica, che il 22 settembre ha compiuto 90 anni, celebrandolo proprio al fianco di(anche se l’evento è stato registrato qualche giorno prima)., undella televisione. Voto: 10 Fonte: IPAintervista gli artisti prima dell’ascolto del brano alNon ha tradito se stesso. Nemmeno per un secondo.è sul Nove: è realtà.