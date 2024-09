Supplenze mancate graduatorie confuse e corsi a pagamento per abilitarsi | ecco il ‘Valdisastro’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) di Giuseppe Mammana Da diverse settimane i quotidiani – online e cartacei – raccolgono le testimonianze di docenti che lamentano l’esistenza di penalizzazioni nelleper le(GPS). Parole che esprimono il malcontento di una categoria costretta a vivere la precarietà come una condizione esistenziale. Un ricatto a cui bisogna sottostare per raggiungere l’agognata cattedra. Basta guardare le GPS per ogni provincia. Dove troviamo il personale docente – collocato nelle prime cento posizioni e con più di quindici anni di servizio – con ancora un contratto a tempo determinato. Un’anomalia rispetto ad altre attività lavorative, dove il datore di lavoro dopo due anni ha l’obbligo di convertirlo in contratto a tempo indeterminato.