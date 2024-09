Striscia la notizia aggredito l’inviato Max Laudadio | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 23 settembre 2024) News Tv. Maxla. Questa sera riparte “la“, noto tg satirico diretto da Antonio Ricci. Nel corso della prima puntata della nuova stagione sarà mandato in onda un servizio in cui uno degli inviati del programma, Max, è statobrutalmente da un artigiano. (Continua) Leggi anche: “la”, inviato e cameramen presi a botte:Leggi anche: “la”, la truffa del benzinaio: attenzione al distributore Tutto su “la” “la” è un programma televisivo di genere infotainment, investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci. Va in onda dal lunedì al sabato in access prime time dal 7 novembre 1988. Inizialmente veniva trasmesso su Italia 1, poi è passato su Canale 5.