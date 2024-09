Roma cane precipita dal sesto piano a Monteverde | indagini in corso su tentato furto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Polizia indaga sulla morte di un cocker spaniel, sospetti su un tentativo dinell’appartamento A, quartiere di, sono inledella polizia per chiarire la dinamica della tragica morte di un cocker spaniel inglese,to daldi una palazzina venerdì s. Ilè stato rinvenuto senza vita nel giardino dell’edificio, dopo che i proprietari, rientrati a casa allertati dall’allarme sul cellulare, non l’hanno trovato all’interno dell’appartamento. I proprietari hanno immediatamente presentato denuncia al commissariato di polizia locale, sostenendo di sospettare che si sia trattato di un tentativo die che ilpossa essere stato lanciato dalla finestra dai ladri in fuga. Tuttavia, i primi rilievi effettuati nell’abitazione non hanno evidenziato segni di effrazione, né mancanze di oggetti di valore.