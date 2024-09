Rc auto aumentano ancora i prezzi per gli automobilisti | ad agosto +67%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non ci sono buone notizie per glimobilisti italiani: il prezzo dell’Rccontinua ad aumentare, con il dato di2024 che va, di nuovo, ben oltre l’inflazione. Questo il fattore principale che emerge dall’indagine mensile dell’Ivass, Istituto di vigilanza delle assicurazioni, secondo il quale il prezzo medio dell’Rcapplicato in Italia nel mese è stato di 418 euro, ovvero un +6,7% su base annua in termini nominali e +5,6% in reali (al netto dell’inflazione). Gli aumenti di prezzo sono decisamente generalizzati andando a colpire tutte quante le province italiane, seppur in maniera differente. La crescita minore, ad esempio, è a Foggia, +2,6%, mentre quella maggiore a Roma, dove il prezzo delle polizze Rcè cresciuto del 12% in un anno.