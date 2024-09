Probabili formazioni Roma-Athletic Bilbao | prima giornata Europa League 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ledi, gara valevole per ladella fase campionato di. Fischio d’inizio allo stadio Olimpico nelladi giovedì 26 settembre alle 21:00. Ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto prenderanno parte agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.– Ivan Juric si affida al 3-4-2-1 con Soule e Pellegrini dal 1’. Paredes potrebbe rivedersi da titolare. Dovbyk in attacco. Hermoso e Hummels dal 1’ in difesa.CLUB – Nico Williams è in dubbio. Da valutare le condizioni del fuoriclasse spagnolo.