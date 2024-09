Piovani | Inter-Milan Women? Bene così ottima prestazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gianpieronon si dicetanto dispiaciuto per il pareggio finale tra la suae il. SuTV l’allenatore nerazzurro dà importanza ad altro.– Gianpierosorprende per il suo pensiero post: «Il calcio è questo, sapevamo che ilera una buona squadra. Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, nel secondo non c’è stata partita. Abbiamo giocato solo noi, provato a vincerla, abbiamo fatto gol facendo cambi e avendo una squadra sbilanciata in avanti. Ci sta prendere un gol su angolo, non dovrebbe succedere, ma quando le forze vengono meno succede. Faccio un applauso alle ragazze perché hanno portato a casa una bellaed era ciò che miessava. Noi dobbiamo continuare, abbiamo pareggiato e non perso. Da lì dobbiamo ripartire, ci muoviamo in avanti in classifica e non rimane ferma.