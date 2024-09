On air ‘Il Christianesimo’ il nuovo singolo di Chris tra ironia e riflessioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutinon smette mai di stupire il suo pubblico con la sua originalità e auto. A distanza di due anni dal suo ultimoda solista “Meravigliosamente Pazzesco” e di qualche mese dalla collaborazione con Wanda Fisher nel“La Star”,è tornato sulla scena musicale con il suo“Iltianesimo” prodotto da Jaskyrat e pubblicato insieme all’etichetta discografica EmergencyTS Music. In questo brano ricco diinvita il suo pubblico a seguire sempre il proprio istinto, le proprie sensazioni e il proprio pensiero. Secondo l’artista infatti non bisogna seguire un qualcosa, come le mode ad esempio, che ci viene imposto da qualcun altro, dobbiamo avere il nostro stile, la nostra personalità e le nostre idee che devono derivare solo ed esclusivamente da ciò che sentiamo e che ci rappresenta.