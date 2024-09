No ai tatuaggi sì agli indumenti intimi adeguati ma non devono essere visibili | scandalo per le regole della Delta Airlines destinate agli assistenti di volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un documentocompagnia aereadi due paginette, che doveva rimanere segreto e ad uso interno, è stato svelato da una “gola profonda”, forse un ex dipendete licenziato o forse ancora in attività, ma che soffre leimposte. Alcune delle dritte date dalla compagnia sono condi, altre invece lasciano un po’ perplessi soprattutto per alcune specifiche espresse nero su bianco. Ciò che ha lasciato qualche dubbio è stata soprattutto la voce del capitolo “Biancheria”. Si legge infatti: “indossati, ma non”. Apriti cielo, metaforicamente parlando.