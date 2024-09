Nespole un buon concentrato di pectina e vitamine prodigiose

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lesono un frutto primaverile che, come vedremo, ha una stagionalità cortissima della quale vale la pena di approfittare per assicurarsi di poter godere dei numerosi benefici che apportano. Sì, lefanno parte di quel fitto gruppo di frutti arancioni ricchissimi di proprietà e sono disponibili in un periodo dell’anno nel quale, apettando pesche e albicocche. Ecco allora cosa sono, le loro caratteritiche nutrizionali e perché ci fanno così bene. Cosa sono Le, conosciute anche come Mespilus germanica, sono piccoli frutti che appartengono alla famiglia delle Rosaceae. Questi frutti sono originari dell’Asia occidentale e dell’Europa meridionale. Lesono caratterizzate da una forma tondeggiante o a pera, con una buccia spessa e rugosa di colore giallo-arancione quando sono mature.