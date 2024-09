Montelupo partenza sprint Subito il primo ’acuto’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)1 INVICTASAURO 0: Lensi, Marrazzo, Cerrini, Ferrmaca, Tremolanti, Alicontri, Ulivieri (65’ Beconcini), Caparrini, Torrente, Ndaw (70’ Cupo), Masoni. A disp. Boretti, Corsinovi, Bentivoglio, Sparaciari, Cintelli, Braconi, Pucci. All. Lucchesi. INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, Savini, Bruni, Brogelli, Angelini, Maruccia, Raito, Greco, Tosoni, Agnelli (58’ Berti). A disp. Travarnesi, Rossetti, De Lucia, Paccagnini, Affabile, Columbu, Zarone. All. De Masi. Arbitro: Paolini di Arezzo (assistenti Norgiolini di Arezzo e Ralf di Pontedera). Rete: 10’ Ulivieri. Note. Espulso Ferrrmaca (M) al 69’ per gioco scorretto.FIORENTINO – Cinque giorni perfetti per il, che dopo il blitz di Firenze contro il Lebowski in Coppa Italia centra anche ilsuccesso stagionale in campionato.