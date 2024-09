Meloni-Musk interessi comuni su Spazio-Internet Dispetti a Macron

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 23 settembre 2024) Eloncelebrerà a New York la premier italiana Giorgia, questa sera è in programma negli Stati Uniti una cena di gala speciale in cui il patron di Tesla e X consegnerà ail premio dell'Atlantic Council. Ma tra i due sembra esserci più di una semplice simpatia reciproca. Il governo, infatti, - riporta La Repubblica - ha già aperto alle aziende dioccasioni in Italia. Una è nel disegno di Legge sulloche il governo ha approvato prima dell'estate e sta per iniziare l'iter in Parlamento. L'articolo 25 prevede che l'Italia si doti di una "riserva di capacità trasmissiva attraversocazioni satellitari" per garantire il funzionamento di servizi strategici, militari e civili, in caso di blackout delle retiterrestri. Le aziende "di Unione europea o Nato" in grado di offrirla sono due: la francese OneWeb e Starlink di.