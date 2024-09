Matteo Falcinelli cadono le accuse al 26enne italiano arrestato e legato a Miami La madre | Felicissima ora accertare le responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono cadute lenei confronti di, ilstudentebloccato dalla polizia in Florida con modalità violente lo scorso febbraio: un video ripreso dalla bodycam degli agenti, diffuso a maggio, lo mostrava urlare di dolore a terra, incaprettato e con le manette intorno ai polsi., originario di Spoleto, era statoall’esterno di uno strip club diBeach dopo un diverbio con le forze dell’ordine (contro cui però non aveva mai usato violenza): martedì scorso ha terminato con un anticipo di un mese il periodo di messa alla prova che ha estinto il reato senza bisogno di un processo. Il giovane studente ha già ripreso i corsi del suo Master in management turistico alla Florida international university: a quanto riferisce il Corriere, è ancora in terapia psichiatrica con farmaci e colloqui per superare il trauma.