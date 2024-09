Marsiglia Beniata attacca l’arbitro Bastien | deferito dalla commissione disciplinare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Medhi Benatia, consigliere del presidente delPablo Longoria, hato violentementeBenoitnel corso dell’intervallo tra Lione e, finita 2-3, per l’espulsione di Leonardo Balerdi. “È una fortuna aver vinto perché stasera c’erano ancora troppe cose discutibili. Non mi sorprende quello che è successo. Me lo ricordo ancora nella sfida dell’anno scorso, guardo le immagini, non me lo sto inventando. E la settimana scorsa, è stato lo stesso con l’espulsione (Cornelius) È normale che durante la settimana abbiamo paura che sia il signorad arbitrarci?“, ha poi aggiunto nel post partita, ai microfoni di DAZN. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il presidente del Consiglio nazionale di etica Patrick Anton ha annunciato di aver contattato ladella LFP per occuparsi del caso.