Mare Fuori gli autori cambiano idea | la quinta stagione sarà  l’ultima?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) C’è un certo malcontento intorno alladiin partenza presumibilmente a febbraio 2025. Il motivo è presto detto visto che riguarda il cast completamente rinnovato da parte degli. Tanti protagonisti che hanno accompagnato i telespettatori dalle prime puntate non ci saranno più e al loro posto arriveranno nuovi interpreti che apriranno di fatto una nuova storia. L’di vedere tutta un’altra serie pare non piacere agli appassionati ed ecco che i vertici sarebbero pronti a correre ai ripari.5: malumori per la nuovaE’ ormai certo che ladivedrà parecchi cambiamenti. Già da due stagioni a questa parte è iniziata una vera e propria rivoluzione del cast, il quale ha visto tanti addii e tante new entry.