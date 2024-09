Manchester City brutte notizie per Rodri | rottura del legamento crociato accertamenti in Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024)si è sottoposto ai primi esami dopo l’infortunio avvenuto nel corso della partita trae Arsenal. I test svolti ahanno evidenziato ladeldel ginocchio destro – come riportato da Marca – anche se la diagnosi definitiva arriverà solo dopo glichesvolgerà in. In caso ladelvenisse confermata, il calciatore si vedrebbe costretto ad archiviare questa stagione. Un duro colpo per ile per Pep Guardiola, conche rappresenta una figura cardine nello spogliatoio dei Citizens.perdelinSportFace.