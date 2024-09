Ma Yamal ha davvero 17 anni? Relevo | Sembra sia affetto dalla sindrome della crescita accelerata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laminecontinua a sorprendere nonostante la giovanissima età di 17. Nelle prime 7 partite giocate in questa stagione ha segnato 4 gol e fornito 5 assist. Numeri che molto spesso sono impensabili per un ragazzo classe 2007 che gioca in uno dei top 5 campionati europei.ha17? “sia” Ieri il Barcellona ha vinto 5-1 contro il Villarreal, fuori casa, piazzandosi a punteggio pieno (18 punti) in Liga.esalta le qualità di, definendolo “” da unadi: Hansi Flick lo sta abituando ad una precoce ed eccessiva euforia. Questo spiega perché il Barça ha segnato cinque gol al Villarreal, squadra in fiducia, con giocatori fuoriloro posizione abituale in campo e una linea difensiva con due provenientiMasia.