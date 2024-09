La forza di rialzarsi dopo l’alluvione | Il chiosco una nuova partenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Imola, 23 settembre 2024 – Il desiderio di voltare pagina, scacciare per sempre l’incubo alluvione e ripartire più forte di prima. È con questi auspici che, venerdì, si è aperto il nuovo corso dell’ex‘La Capannina’ di Imola di viale D’Agostino, con il nuovo nome di ‘Buona Idea’ sotto la guida di Donato Silvano e Jenny Sanchez. Il passaggio di testimone per una delle storiche attività della zona con gli ex titolari Ornello Amadesi e Silvana Trentini in uscitaquasi trent’anni di onorato servizio tra piadine e calzoni.