La Baracca di Guendalo si impone di misura

(Di lunedì 23 settembre 2024) Fast Car e Tabacchi Levigatura Marmi entrambe a punteggio dopo 2 turni nel Girone A, 8-6 del Fast Car all’Autofficina Lodi, con tripletta di Lanciotti, doppiette di Albani e Palmer; 4 gol e 1 assist per Holzl e reti di Perina e Bentivoglio per l’Autofficina Lodi. Gli Irruentes rimangono in partita solo per un tempo contro il Tabacchi, 1-2 all’intervallo, poi il Tlm chiude 8-3 finale con tripletta di Cara, doppiette di Pirani e Colletto e timbro di Casoni, 4 assist per Zullo. Nel Girone B il Bar la Coccinella sommerge 16-0 l’esordiente Villaregia, ancora 8 reti per Sgargetta e triplette di Cierno e Bosi. Buona la prima per l’Osteria Strabassotti, che rifila un secco 8-2 a un tutt’altro che arrendevole Seven & Montebello, in evidenza Placido autore di una tripletta.