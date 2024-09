Israele annuncia bombardamenti massicci e diffusi sul Libano Continueremo civili vadano via

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Grandi e vasti attacchi israeliani sul, che secondo i media locali sarebbero concentrati nel sud del Paese e a nord-ovest, nella valle della Beqa. Proprio nelle prime ore di oggi, l’Idf avevato di aver lanciato un’offensiva “a e diffusa” contro le basi di Hezbollah. Contestualmente, le autorità di Tel Aviv hanno esortato i cittadini residenti a ridosso di tali obiettivi di “stare lontano”, in quanto i raid “continueranno in futuro”. Attacchi anche su: questa mattina, l’Idf ha dichiarato di aver intercettato un drone diretto verso la base di Golani. A lanciarlo sarebbe stata la Resistenza islamica in Iraq. Inoltre, le sirene stanno inoltre suonando nel nord del Paese per un possibile raid di Hezbollah.